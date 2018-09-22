هدف مباراة ريال مدريد وإسبانيول.. أسينسيو يتقدم للفريق الملكي (فيديو)

سجل ماركو أسينسيو الهدف الأول لفريق ريال مدريد في شباك إسبانيول، في المواجهة التي تجمع الفريقين، مساء السبت، على ملعب “سانتياغو بيرنابيو”، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

الدوري الاسباني | ريال مدريد 1 × 0 اسبانيول | هدف اول ريال مدريد ايسكو بعد رجوع الحكم لـ VAR , HD Via : @if24hd_ pic.twitter.com/DBlfx228yw — ???????? (@OOWW7707) September 22, 2018

وفرّط ريال مدريد في الانتصار الجولة الماضية على حساب أتلتيك بلباو بعدما تعادل معه 1-1 لتصبح الصدارة لبرشلونة برصيد 12 نقطة الذى حقق العلامة الكاملة برصيد 4 مباريات، بينما فاز الملكي بثلاثة انتصارات وتعادل مرة، ويسعى اللوس بلانكوس لاستعادة الانتصارات في الدوري مجددًا بعد التوقف في الجولة الماضية.

ويتسلح الفريق الملكي بالانتصار العريض الذى حققه على روما مؤخرًا بثلاثية نظيفة، في مستهل مشوار الفريق بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

على الجانب الآخر، يحتل إسبانيول المركز الرابع برصيد 7 نقاط، مقدمًا نتائج جيدة ويسعى من خلال هذه المباراة للخروج متعادلًا على الأقل من أجل مواصلة انطلاقته الجيدة فى الليغا.