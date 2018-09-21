فلورينتو بيريز: كريستيانو رونالدو ثاني أفضل لاعب في تاريخ ريال مدريد

يرى فلورينتو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، أن لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو يعتبر ثاني أفضل لاعب في تاريخ “الملكي”.

وفي تصريح لصحيفة “سبورت” الإسبانية، اليوم الجمعة قال بيريز:”لا يمكننا سوى شكر كريستيانو على ما قدمه للريال، إنه ثاني أفضل لاعب في تاريخ الملكي بعد ألفريدو دي ستيفانو، وسيكون ريال مدريد منزله دومًا”.

وأضاف:”الشرط الجزائي الذي يضعه ريال مدريد في عقود لاعبيه موجود ليكون رادعًا، وهذا العام كانت صفقة كريستيانو هي أكبر عملية بيع، وعندما اعتقدنا جميعًا أن هذا الحل الأفضل، توصلنا إلى اتفاق في النهاية”.

وأوضح بيريز:”كريستيانو أراد الرحيل لأسباب شخصية، وخرج مع أكبر سعر يمكننا أن نأمله، ولم يكن هناك الكثير من العروض”.

ورحل رونالدو عن صفوف ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية الماضية لينتقل إلى يوفنتوس الإيطالي.