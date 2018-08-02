فلورنتينو بيريز يرد على تقارير رحيل لوكا مودريتش عن ريال مدريد

طلب فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، مبلغًا خياليًا مقداره 750 مليون يورو مقابل التخلي عن خدمات لاعب وسطه الكرواتي لوكا مودريتش.

ويسعى إنتر ميلان الإيطالي إلى ضم مودريتش (32 عامًا)، أفضل لاعب في مونديال روسيا 2018، إذ قاد بلاده إلى المباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخها.

ونشرت صحيفة “ماركا” الإسبانية تصريحًا عن بيريز قوله: إن “الطريقة الوحيدة لرحيل مودريتش تكمن في دفع أحدهم 750 مليون يورو”.

وكانت تقارير إيطالية أشارت إلى أن مسؤولي نادي إنتر أجروا اتصالات بممثلي مودريتش، أملًا بضمه إلى صفوف الفريق اللومباردي.

وذكرت صحيفة “لاغازيتا ديلو سبورت” أن مودريتش منح وكيلة أعماله وزوجته فانيا بوسنيتش موافقته على الرحيل، وعرضت خدماته على إنتر.

وكان مودريتش جدد عقده في نوفمبر 2016 مع الفريق “الملكي” حتى صيف 2020.

وبحال قدوم مودريتش إلى إنتر، سيتمركز مع نجوم المنتخب الكرواتي في “النيراتسوري” في ظل تواجد إيفان بيريشيتش ومارسيلو بروزوفيتش، وشيمي فرساليكو المنضم أخيرًا على سبيل الإعارة من أتلتيكو مدريد الإسباني.

وعلى رغم سعي إنتر لتدعيم صفوفه قبل المشاركة في دوري الأبطال للمرة الأولى في ست سنوات والتعاقد مع النجم البلجيكي راديا ناينغولان، يبدو أن ريال يعترض هذه الصفقة بعد رحيل نجمه الأول البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى الدوري الإيطالي أيضًا، إذ سيحمل ألوان يوفنتوس البطل.