لوكا مودريتش يدرس الرحيل عن ريال مدريد

ذكرت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الخميس، أن اللاعب الكرواتي لوكا مودريتش يدرس الرحيل عن ناديه ريال مدريد.

ووفقًا لصحيفة “لاغازيتا ديلو سبورت” فإن مودريتش يبحث الانتقال إلى إنتر ميلان، بعد أن أمضى 6 أعوام في سانتياغو برنابيو معقل ريال مدريد.

وانضم مودريتش البالغ من العمر 32 عامًا إلى ريال مدريد صيف العام 2012 قادمًا من توتنهام مقابل 30 مليون يورو، وأسهم في فوز الفريق الملكي بـ 4 ألقاب في دوري أبطال أوروبا ولقب في الدوري الإسباني، وغيرها من الألقاب المحلية والقارية والعالمية.

وأضافت الصحيفة أن زوجة مودريتش هي التي تتصل بنادي إنتر ميلان، لكن الصحيفة أشارت إلى أن عملية خروج مودريتش من ريال مدريد ستكون شاقة، خاصة بعد مغادرة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

كما أضافت الصحيفة أن إنتر ميلان قد يجد صعوبة في التعاقد مع مودريتش بسبب قانون اللعب المالي النظيف.

يشار إلى أن مودريتش قاد منتخب كرواتيا إلى نهائي كأس العالم 2018، قبل الخسارة 2/4 أمام فرنسا، علمًا أنه اختير أفضل لاعب في البطولة.

على العكس أكدت صحيفة ” ماركا ” المقربة من ريال مدريد أن النجم الكرواتي لوكا مودريتش لن يغادر الفريق رغم اهتمام أنتر ميلانو بخدماته لكون فلورنتينو بيريز ليس مستعد لفقدان ركن مهم جديد بعد استقالة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان ورحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وحسب الصحيفة التي تواصلت مع محيط اللاعب ووكلاء أعماله فلوكا مودريتش سعيد في ريال مدريد ويعرف قيمته لدى الفريق وأنصاره، كما أكد الرئيس فلورنتينو بيريز أن الحل الوحيد لرحيله هو دفع الشرط الجزائي في عقده البالغ 750 مليون يورو وهو مبلغ مستحيل على الفرق دفعه، وبالتالي أغلق الباب أمام كل الشائعات حول رحيله.

وحسب الصحيفة فإدارة ريال مدريد تعرف أن قيمة اللاعب ارتفعت بعد نهاية كأس العالم الأخيرة في روسيا واختياره أفضل لاعب في البطولة كما أصبح من المرشحين للفوز بالكرة الذهبية وهي معطيات دفعت الإدارة لفتح مفاوضات مع وكيل أعماله لتعديل عقده ورفع راتبه السنوي.

وعكس كريستيانو رونالدو الذي طلب الرحيل وأصر على تنفيذ وعد فلورنتينو بيريز بالخروج مقابل 100 مليون يورو، فلوكا مودريتش لم يعبر رسميا عن رغبته في الرحيل عن ريال مدريد ولم يعش مشاكل في الموسم السابق حيث كان ولازال يعتبر من ركائز الفريق ولاعبيه الأساسيين.

وأكدت ماركا أن لوكا مودريتش سيلتحق بالفريق بداية الأسبوع القادم لبداية العمل لموسم جديد ولن يطلب من الإدارة الرحيل حسب مقربين من اللاعب.