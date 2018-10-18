قبل مباراة ريال مدريد وليفانتي..غاريث بيل يعود للتدريبات الجماعية

تلقى ريال مدريد خبرًا سارًا بعودة نجمه الويلزي غاريث بيل للتدريبات الجماعية، اليوم الخميس؛ استعدادًا لمواجهة ليفانتي، السبت، في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

وغاب النجم الويلزي عن منتخب بلاده أمام إسبانيا، وديًا، وإيرلندا في كأس الأمم الأوروبية، رغم أنه سافر لكارديف في محاولة للتعافي واللعب.

وسيعود غاريث بيل للظهور أمام جماهير سانتياغو برنابيو بعد غياب 21 يومًا، ومنذ التعادل السلبي أمام أتلتيكو مدريد في ديربي العاصمة في الجولة السابعة.

كما عاد للتدريبات الجماعية: الفرنسي كريم بنزيما والبرازيلي مارسيلو والإسباني إيسكو.

أزمة كروس ومودريتش

من جهة أخرى، تواصلت أزمة الثنائي الألماني والكرواتي، توني كروس ولوكا مودريتش؛ بعد الفشل رفقة منتخبي بلديهما خلال الفترة الدولية.

وخسر توني كروس رفقة منتخب ألمانيا أمام هولندا وفرنسا، ليكون اللقاء السادس على التوالي الذي لا يعرف خلاله الفوز، وهي سلسلة لم يشهدها في مسيرته كلاعب.

كما أن توني كروس لعب كل المباريات الأخيرة، وتساوي 1260 دقيقة، منذ بداية الموسم، وهو ما قد يدفع جولين لوبتيغي لمنحه الراحة خلال لقاء ليفانتي، قبل مواجهة فيكتوريا بلزن في دوري الأبطال وبرشلونة في الكلاسيكو.

وعاد لوكا مودريتش لمدريد مبكرًا، ولم يشارك رفقة منتخب بلاده في اللقاء الودي أمام الأردن، لكنه شارك في لقاء إنجلترا برسم كأس الأمم الأوروبية والذي انتهى سلبيًا.

وأمام فشل منتخب بلاده في التسجيل، يكون لوكا مودريتش قد شارك في 5 لقاءات دون أن يتمكن فريقه ومنتخب بلاده من تسجيل أي هدف.

ومع غيابه عن لقاء الأردن الودي، يكون قائد منتخب كرواتيا جاهزًا للمشاركة في أسبوع قوي ينتظره ريال مدريد، وقد يحدد مصير مدربه جوليان لوبتيغي.