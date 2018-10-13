غاريث بيل يقرر العودة إلى ريال مدريد

ذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن الجناح الويلزي غاريث بيل قرر العودة إلى مدريد، ليكمل فترة التعافي من تعب عضلي؛ ليكون جاهزًا للمشاركة مع ريال مدريد في المباريات المقبلة.

ولم يشارك غاريث بيل رفقة منتخب ويلز في المباراة الودية أمام إسبانيا، وسيغيب عن مواجهة إيرلندا، المقررة الثلاثاء، برسم دوري الأمم الأوروبية.

وشعر الجناح الويلزي بالألم خلال لقاء ديبورتيفو ألافيس الأخير رفقة ريال مدريد، وغادر المباراة في الدقائق الأخيرة، وبدأ رحلة التعافي في كارديف بتنسيق بين أطباء ريال مدريد وأطباء منتخب ويلز، لكنه لم يتمكن من المشاركة رفقة منتخب بلاده.

وحسب الصحيفة الإسبانية، فإن الجناح الويلزي وبدعم من مدرب المنتخب ريان غيغز، قرر العودة لمدريد؛ للتركيز على فريقه الذي يمر بفترة صعبة، ويحتاج لجهوده للعودة مجددًا لسكة الانتصارات.

وبدأ غاريث بيل الموسم بشكل جيد، وسجل في اللقاءات الأولى، لكنه أصيب خلال ديربي مدريد في عضلات أعلى الفخذ، وغاب عن لقاء سيسكا موسكو، ثم عاد أمام ديبورتيفو ألافيس وشعر بتعب عضلي.

وسيكون النجم الويلزي جاهزًا لمواجهة ليفانتي، السبت القادم، ثم فيكتوريا بلزن التشيكي في دوري الأبطال، وبعدها مواجهة الكلاسيكو أمام برشلونة في الكامب نو.