ريال مدريد يبحث عن خليفة لقائده سيرجيو راموس

ذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن ريال مدريد بحث الصيف الماضي في سوق الانتقالات بقوة عن التعاقد مع مدافع وسط؛ ليكون بديلًا القائد سيرجيو راموس الذي تقدم في السن ويعتبر غيابه مشكلة للفريق، وللفرنسي رافائيل فاران كثير الإصابات والذي لا يستطيع تحمل توالي المباريات.

وأكدت الصحيفة أن ريال مدريد حاول في الصيف التعاقد مع الأوروغوياني خيمينيز، والفرنسي لوكاس هيرنانديز، لاعبا أتلتيكو مدريد، والفرنسي صامويل أومتيتي لاعب برشلونة، وكان مستعدًا لدفع الشرط الجزائي في عقودهم لكنهم فضلوا الوفاء لفرقهم.

ولا يمتلك ريال مدريد سوى الإسباني ناتشو كبديل للاعبين بينما الشاب خيسوس فاييخو كثير الإصابات وخجولًا في أسلوب لعبه رغم أنه قدّم خلال إعارته في فرانكفورت الألماني مستوى جيدًا ويعتبر قائدًا للمنتخب الأولمبي الإسباني، وكان ضمن البدلاء في لائحة المنتخب الإسباني الأول خلال كأس العالم روسيا 2018.

وأكدت صحيفة “ماركا أن إدارة ريال مدريد تؤمن بضرورة البحث عن راموس جديد لكن بتجربة أكبر، حيث كانت تعاقدت مع مدافع إشبيلية السابق العام 2005 مقابل 27 مليون يورو، أو إعادة تجربة التعاقد مع مدافع كالفرنسي رافائيل فاران في 2011 مقابل 10 ملايين يورو.

ويملك ريال مدريد أفضلية للتعاقد مع البرازيلي ليو سانتوس مدافع كورينتيانز والإسباني ماريو هيرموسو مدافع إسبانيول مقابل 7،5 مليون يورو، ويضعهما ضمن خططه؛ لكنه يفضل لاعبًا يملك خبرة دولية وصغير في العمر.

وأمام ريال مدريد حسب صحيفة “ماركا” 9 أشهر حتى نهاية الموسم للبحث عن مدافع وسط يكون بديلًا جيدًا للثنائي راموس وفاران.