توني كروس يطالب لوبتيغي بدور هجومي في ريال مدريد

تحدث الدولي الألماني توني كروس لاعب وسط ريال مدريد الإسباني لقناة ” ESPN” عن دوره في ريال مدريد، حيث يعتبر من رجال ثقة مدربه جولين لوبتيغي، الذي أعاده لدور أكثر دفاعي أمام خط الدفاع.

وأكد النجم الألماني أنه مستعد للعب في أي مركز يطلبه المدرب ولكنه يرغب في دور أكثر انطلاقًا للأمام في الهجوم وقال: “لست كاسيميرو”.

وأكد كروس أنه يرغب في اللعب لريال مدريد بدور يشبه ما يقدمه لمنتخب ألمانيا حيث يعتبر صانع ألعاب وأقرب للهجوم مشيدًا بزميله جوشوا كيميش لاعب بايرن ميونخ الذي أشركه خواكيم لوف في وسط الملعب وقال: “جوشوا لعب بشكل جيد في مركزه في مباراتين، إنه لاعب للمستقبل”.

ودافع الدولي الألماني عن مدربه يواكيم لوف ضد تصريحات قائد المنتخب السابق مايكل بالاك الذي طالبه بالرحيل وقال: “هناك عدة آراء مختلفة فالبعض يرى أنه يجب أن يرحل بعد فوز كبير والآخرون يرون أن عليك الرحيل بعد فشل كبير، النقد الذاتي عمل لوف وأنا متأكد أنه سيقودنا لتتويج جديد”.

ومازح توني كروس بالاك القائد السابق للمانشافت وقال: “أعتقد أن بالاك بانتقاده لوف يرغب في تعويضه كمدرب للمنتخب”.