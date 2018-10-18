ليونيل ميسي يضع حجر الأساس لأكبر مستشفى لعلاج سرطان الأطفال في برشلونة (فيديو)

وضع النجم الأرجنتيني، لاعب نادي برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي حجر الأساس لمركز علاج سرطان الأطفال في مدينة برشلونة بالاشتراك مع جوردي كاردونر نائب رئيس مؤسسة برشلونة الخيرية اليوم الخميس.

وشهد الحفل العديد من الشخصيات العامة في برشلونة والمتبرعين وسط ترحيب كبير، حيث ساهم ميسي ومؤسسته الخيرية في الأرجنتين بمبلغ 30 مليون يورو لبناء مركز علاج سرطان الأطفال في المدينة التي شهدت تألقه.

ويملك برشلونة مؤسسة خيرية باسمه في مسقط رأسه في مدينة روزاريو الأرجنتينية وتسهم بعلاج ومساعدة الفقراء في الأرجنتين.

وغاب ميسي عن منتخب بلاده الذي شارك في الدورة الرباعية الدولية في المملكة العربية السعودية لحصوله على المزيد من الراحة والتي خسرتها الأرجنتين بهدف نظيف أمام البرازيل في النهائي في جدة يوم الثلاثاء الماضي.