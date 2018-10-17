نادي برشلونة يكشف حقيقة أنباء تجديد عقد ليونيل ميسي

كشف نادي برشلونة الإسباني حقيقة الأنباء التي ترددت عن اتجاهه لتجديد عقد قائده، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والذي ينتهي عام 2021.

وقال جوزيف فيفيس، المتحدث الرسمي باسم برشلونة، مساء الثلاثاء، إن إدارة النادي الكتالوني لم تفتح موضوع تجديد ميسي، الذي مدده لآخر مرة في نوفمبر الماضي.

ونقلت صحيفة “سبورت” عن فيفيس قوله: “تجديد عقد ليونيل ميسي ليس على طاولة برشلونة، أنا المتحدث الرسمي ولا أعرف شيئًا عن هذا الأمر. لقد جددنا عقده وأعتقد أن تلك الأخبار غير صحيحة”.

ومدّد ميسي عقده مع برشلونة في نوفمبر الماضي، لينتهي العام 2021، ويتردد أنه يحصل على 50 مليون يورو سنويًا، بشرط جزائي يبلغ 700 مليون، علمًا أنه لعب للفريق الأول لأول مرة عام 2004.

وكانت صحيفة “موندو ديبورتيفو” أشارت، قبل أيام، إلى أن إدارة النادي الكتالوني تدرس تمديد عقد ميسي حتى 2022، أو 2023، حال موافقة اللاعب.

وأسهم ميسي (31 عامًا)، في تتويج برشلونة بـ9 ألقاب في الدوري الإسباني، و4 في دوري أبطال أوروبا، و3 في كأس العالم للأندية، وغيرها من الألقاب، كما نال جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 5 مرات، وهو الهداف التاريخي للنادي الكتالوني برصيد 563 هدفًا في 648 مباراة.