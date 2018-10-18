تركيا تحقق مع أردا توران في مزاعم صلته بالانقلاب على أردوغان

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن النائب العام التركي في إسطنبول أمر بالتحقيق مع أردا توران لاعب وسط برشلونة المعار إلى باشاك شهير التركي؛ لصلته برجل الدين المتشدد المعارض فتح الله غولن المسؤول عن الانقلاب الفاشل على الرئيس رجب طيب أردوغان العام 2016.

وقالت صحيفة “مونديو ديبورتيفو” نقلًا عن صحيفة “حريت” التركية إن النائب العام فتح تحقيقًا مع إيمري بيلوز أوغلو لاعب باشاك شهير، وأوكان بوروك اللاعب السابق، وبولنت قرقماز المدرب السابق لبورصة سبور؛ لصلتهم كذلك بالانقلاب.

وتحقق النيابة مع المذكورين السابقين لاحتمالية صلتهم بالجماعة الإسلامية المتشددة المعارضة التي لها صلة بغولن المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية.

وهناك ستة لاعبين آخرين في الدوري التركي لديهم قضايا مفتوحة لصلتهم المزعومة مع منظمات إرهابية.

وقد يتعرض توران لاعب أتلتيكو مدريد السابق للحبس لمدة 12 عامًا ونصف العام، بعد اتهامات وجهت له إثر شجار مع المغني بيركاي شاهين في ملهى ليلي بإسطنبول.

وقالت وكالة أنباء الأناضول إن توران متهم “بالتحرش الجنسي، وتعمد إصابة شخص والاخلال بالنظام العام واستخدام سلاح غير مرخص”.

وفرض باشاك شهير غرامة مالية على اللاعب البالغ عمره 31 عامًا بقيمة 2.5 مليون ليرة تركية (431 ألف دولار) بسبب الواقعة.