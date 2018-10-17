كوتينيو يقنع برشلونة بضم فيرمينيو مهاجم نادي ليفربول

وقع اختيار برشلونة على بديل مثالي للمهاجم لويس سواريز، هو مهاجم ليفربول روبرتو فيرمينيو وذلك بترشيح من مواطنه جناح ليفربول السابق وبرشلونة الحالي فيليب كوتينيو.

وانتقل سواريز من ليفربول إلى برشلونة قبل عدة سنوات، ويرغب النادي الكتالوني في إيجاد بديل له بعدما اقترب من بلوغ عامه الثاني والثلاثين مطلع العام المقبل، وقد رشح كوتينيو مواطنه البرازيلي فيرمينيو ليكون خليفة سواريز.

وانتقل كوتينيو إلى برشلونة من ليفربول في يناير/كانون الثاني المقبل مقابل 142 مليون جنيه إسترليني لكن سواريز يقترب من نهاية مسيرته ما يعني أن برشلونة يرغب في ضم لاعب شاب للمسقبل.

ووفقًا لبرنامج “El Chiringuito de Jugones” الإسباني فإن مهاجم ليفربول فيرمينيو على قائمة المرشحين لخلافة المهاجم الأوروغواياني.

ويتردد أن إدارة برشلونة متحيزة إلى فيرمينيو نظرًا لجهده الوفير وقدراته على الضغط الهجومي، وسرعة التحول من الدفاع للهجوم فضلًا عن التوقعات بانسجامه سريعًا مع ليونيل ميسي، ما يجعله يخلق مساحة أكبر وفرصًا أكثر لأفضل لاعب في العالم.

ولا يقتصر دور فيرمينيو على تسجيل الكثير من الأهداف مثل سواريز، لكن طريقة لعبة ستناسب ميسي وكوتينيو وعثمان ديمبلي ومالكوم.

وبدأ النادي الكتالوني بالفعل في خطوات ضم فيرمينيو، لكن لن يكون ذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير/كانون الثاني.

وشارك فيرمينو مع كوتينيو في فوز البرازيل بهدف نظيف على الأرجنتين في نهائي “سوبر كلاسيكو” الذي استضافته السعودية في إستاد الملك عبد الله في جدة.

ونشر كوتينيو صورة له بصحبة فيرمينيو على حسابه في إنستغرام خلال رحلة العودة من جدة.