تحديد موعد محاكمة رئيس نادي برشلونة السابق

أعلنت المحكمة الوطنية الإسبانية في مدريد موعد محاكمة ساندرو روسيل رئيس برشلونة السابق المتابع في قضية غسيل أموال رفقة زوجته ومجموعة من المتهمين في علاقة مباشرة مع أعضاء في الاتحاد البرازيلي لكرة القدم.

وستتم محاكمة الرئيس السابق لبرشلونة أيام 25 و26 و27 شباط / فبراير 2018 ثم من 11 إلى 14 و من 25 إلى 27 أذار / مارس 2018 .

ويطالب الادعاء العام بسجن ساندرو روسيل لمدة 11 سنة وغرامة مالية تصل إلى 59 مليون يورو بتهمة غسيل أموال في صفقات تمت بينه وبين الاتحاد البرازيلي تخص النقل التلفزيوني، وعقد شركة ” نايكي ” للألبسة الرياضية.

ورغم دعم برشلونة لرئيسه السابق وعدة مطالبات بإطلاق سراحه بكفالة لكن السلطات القضائية رفضت كل طلبات الإفراج ويقبع في السجن منذ أيار/ مايو 2017 ويحاكم رفقة زوجته المحامية مارتا بينيدا و4 أشخاص آخرين.

وكان روسيل قد حوكم بالتهرب الضريبي في قضية انتقال النجم البرازيلي نيمار لبرشلونة صيف 2013 والتي شهدت العديد من الجدل حول مبلغ الصفقة الحقيقي حيث دفعت ملايين الدولارات تحت الطاولة لعدة أطراف.