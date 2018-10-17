نيمار لا يزال يعرض نفسه على نادي برشلونة

أفادت تقارير صحافية إسبانية، اليوم الأربعاء، أن النجم البرازيلي نيمار، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، لا يزال يعرض نفسه على نادي برشلونة الإسباني، للعودة للنادي الكتالوني، الذي لعب له 4 مواسم.

وغادر نيمار (26 عامَا)، برشلونة صيف العام 2017، نحو باريس سان جيرمان، بعد أن دفع الأخير قيمة فسخ عقده والتي تبلغ 222 مليون يورو، ليصبح أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم على الإطلاق.

لكن صحيفة ” موندو ديبورتيفو” ذكرت أن نيمار لايزال يرغب في العودة إلى برشلونة، ويواصل إرسال رسائل إلى النادي الكتالوني توحي أنه يريد العودة عاجلًا أو آجلًا.

وأضافت الصحيفة أن نيمار يأسف لرحيله عن برشلونة إلى باريس سان جيرمان، وأنه يفتقد رفاقه السابقين، لاسيما النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

لكن الصحيفة المقربة من أسوار برشلونة أشارت إلى أن عودة نيمار إلى النادي تبدو مستحيلة، خاصة بالنسبة لإدارة الفريق، بسبب الأذى التي تسببه للنادي بسب طريقة خروجه.

وفي أغسطس الماضي ذهب نيمار في زيارة إلى مقر نادي برشلونة والتقى باللاعبين، في محاولة للعودة إلى النادي من جديد.

وانضم نيمار إلى برشلونة قادمًا من سانتوس البرازيلي عام 2013، وسجل للفريق 105 أهداف وصنع 77 في 186 مباراة، وأحرز مع الفريق عدة ألقاب أبرزها دوري أبطال أوروبا العام 2015، ولقب الدوري الإسباني مرتين.