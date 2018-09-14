نادي برشلونة يكشف حقيقة حصول مكتشف نيمار على 3% من قيمة بيعه إلى باريس سان جيرمان

نفى نادي برشلونة الإسباني، تقارير تحدث عن حصول أندري كوري، وهو كشاف النادي الكتالوني في أمريكا الجنوبية، على نسبة من قيمة بيع نيمار من برشلونة إلى أي نادٍ آخر.

وأوضحت التقارير أن كوري وقّع اتفاقًا مع برشلونة برئاسة ساندرو روسيل يحصل بموجبه على 3% من قيمة انتقال نيمار حال مغادرة برشلونة، الذي انتقل من برشلونة إلى باريس سان جيرمان صيف العام 2017.

وحال صحّت هذه التقارير فإن كوري حصل على 6.6 مليون يورو من قيمة صفقة انتقال نيمار إلى باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو.

لكن وفقًا لما نشرته صحيفة “موندو ديبورتيفو” المقربة من برشلونة، فإن مصدرًا في النادي نفى هذا الأمر مطلقًا، وقال: “لم نوقّع مع أحد ولن ندفع”.

وأضافت الصحيفة أن أندري كوري، كان أحد أبرز الأشخاص الذي نصحوا نيمار بعدم قبول عرض باريس سان جيرمان، خاصة أنه ساهم بشكل كبير في انتقال اللاعب من سانتوس إلى برشلونة قبل 5 سنوات.