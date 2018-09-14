ناصر الخليفي يطالب ريال مدريد باحترام باريس سان جيرمان ويهاجم رئيس رابطة الدوري الإسباني

عبّر ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان عن شعوره بالإحباط، من كثرة الشائعات التي تربط ريال مدريد بالتعاقد مع النجم البرازيلي نيمار، مؤكدًا أن ناديه يحترم الفريق الملكي ويتمنى نفس الشعور من النادي الإسباني.

وقال الخليفي في مقابلة مع صحيفة “ماركا” عن رغبة ريال مدريد في ضم نيمار: “إنه أمر محبط بعض الشيء، لأنه ليس من العدل أن تتحدث أندية أخرى مع لاعبينا. هذا أمر لا يعجبنا على الإطلاق، وتحدثنا وقتها مع ريال مدريد في هذا الأمر”.

وأضاف “تجمعنا علاقة جيدة معهم وهم يحترموننا، آمل أن يكون الأمر متّسمًا بالحقيقة، نحن نحترم ريال مدريد ورئيسه فلورنتينو بيريز”.

وأوضح الخليفي: “أعتقد أنه من الأفضل للجميع أن نعمل بعيدًا عن الأضواء، إذا كان هناك شيء ما، فمن الأفضل دائمًا أن نتحدث سواء مع بيريز أو غيره، لنقول له ما يعجبنا وما لا يعجبنا. هذا ما ننتظره من كل الأندية وليس من ريال مدريد فقط”.

وأردف رئيس باريس سان جيرمان “الدخول في حرب فيما بيننا ليست طريقة عملنا، آمل ألا تتصرف أندية أخرى بهذه الطريقة معنا”.

وأبدى الخليفي سعادته بوجود الشاب الفرنسي كيليان مبابي، وقال: “لدينا أفضل مهاجمين في العالم، لكن لدينا أيضًا إدينسون كافاني وآنخيل دي ماريا، هذا فخر لنا ويسمح بالتفكير في مشروع بعيد المدى، سنسعى إلى الفوز بكل الألقاب”.

وعن المشكلات التي تواجه باريس سان جيرمان بشأن قانون اللعب المالي النظيف، قال الخليفي: “كلها شائعات تأتي بشكل خاص من إسبانيا، ونعلم جميعًا من أين تأتي، لكننا لسنا مهتمين بما يقال، نعلم أننا لم نخالف القانون”.

“لقد بعنا لاعبين بمبالغ قياسية، والحقيقة هي أننا نركز على ما يخصنا، لا أحب الأشخاص غير النزيهين الذين يتصرفون كالأصدقاء ثم يطعنونك من الخلف، لا يعجبني أن تتحدث أندية خلف ظهورنا وهذا ما يحدث”.

وعن خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني قال الخليفي: “أتمنى أن ينشغل بشؤونه ويدعنا نعمل، لم أتحدث مطلقًا خلف ظهره، لكنه يفعل ذلك، إنه يهاجم الجميع، يوفنتوس وإنتر ميلان وسان جيرمان، فلينشغل بشؤونه ويدعنا نعمل”.