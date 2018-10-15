نادي برشلونة يكشف رسميًّا عن مدة غياب مدافعه توماس فيرمايلين

كشف نادي برشلونة، رسميًّا عن مدة غياب مدافع الفريق، البلجيكي توماس فيرمايلين، بعد إصابته خلال مشاركته مع منتخب بلاده، بدوري الأمم الأوروبية.

وقال الاتحاد البلجيكي للعبة في بيان صحفي، إن فيرمايلين (32 عامًا) المصاب بإجهاد عضلي سيغيب عن المباراة الوديَّة ضد هولندا في بروكسل، غدًا الثلاثاء.

وغادر اللاعب، الذي ابتلي بكثرة الإصابات منذ انضمامه إلى برشلونة في 2014، أرض الملعب في الدقيقة الـ 73 خلال فوز بلجيكا 2-1 على سويسرا في دوري الأمم الأوروبية يوم الجمعة الماضي.

❗MEDICAL REPORT: Thomas Vermaelen has a right hamstring injury. More details forthcoming. pic.twitter.com/mmACSOkstV — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 15, 2018

وأصدر النادي الكتالوني بيانًا عبر موقعه الرسمي، اليوم الاثنين، أكد فيه تعرّض اللاعب البلجيكي، لإصابة في العضلة ذات الرأسين بالفخذ الأيمن، أدت لخروجه مصابًا من مباراة منتخب بلاده أمام سويسرا، في الدقيقة الـ 73، والتي انتهت بفوز بلجيكا بنتيجة (2-1).

وأضاف البيان، أن فيرمايلين لن يكون متاحًا للعب لمدة 6 أسابيع مقبلة.

ويواجه برشلونة أزمة كبيرة في مركز قلب الدفاع، خاصة مع إصابة صامويل أومتيتي، أيضًا، وغيابه لفترة تصل إلى شهر وأكثر، ليصبح لزامًا على المدرب إرنستو فالفيردي، أن يدفع بالثنائي جيرارد بيكيه وكليمنت لينغليت.