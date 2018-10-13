نادي برشلونة يرصد ميزانية ضخمة لضم ثنائي أياكس الشاب

اعتاد أياكس أمستردام الهولندي على بيع لاعبيه البارزين مقابل مبالغ مالية معقولة، لكن الوضع تغير حاليًا، إذ بات يغالي في طلباته المالية للاستغناء عن أبرز عناصره الشابة، لكن ذلك لن يثني برشلونة عن ضم الثنائي ماتيس دي ليخت وفرينكي دي يونغ.

وذكرت صحيفة “سبورت” الكتالونية، أن ما يثبت صحة هذا الأمر بيع أياكس للمدافع الكولومبي دافينسون سانشيز إلى توتنهام هوتسبير قبل عامين مقابل 45 مليون يورو، رغم أنهم ضموه من أتلتيكو ناسيونال مقابل خمسة ملايين فقط.

لكن برشلونة لن يتراجع عن سعيه لضم ماتيس دي ليخت وفرينكي دي يونغ، خاصة حال خضوع الفرنسي صامويل أومتيتي لعملية جراحية، سيبتعد خلالها عن الملاعب لمدة أربعة شهور.

ويسعى برشلونة لضم دي ليخت في يناير/كانون الثاني المقبل رغم عدم وجود خطط سابقة لضم لاعبين في منتصف الموسم، وقد أثبت اللاعب الدولي الهولندي (19 عامًا) أنه ذو مستقبل واعد، إذ أظهر سمات قيادية خلال التعادل 1-1 على ملعب بايرن ميونخ في دوري الأبطال الأسبوع الماضي.

ووفقًا للقيمة الحالية لسوق الانتقالات سيبلغ سعر دي ليخت 50 مليون يورو، وهو مبلغ سيزيد كلما استمر اللاعب الشاب في تألق مع فريقه.

لكن الأمر سيتوقف على مدى موافقة النادي الهولندي على بيع أحد أبرز لاعبيه في ظل المشاركة المتميزة الحالية في دوري الأبطال.

لكن مارك أوفرمارس، المدير الرياضي لأياكس ولاعب برشلونة السابق، سيحدد القرار النهائي لناديه بشأن بيع اللاعب وكذلك زميله دي يونغ الذي يسعى خلفه برشلونة منذ سنوات.

وحال موافقة أياكس على الاستغناء عن اللاعبين سيطلب على الأقل 130 مليون يورو مقابل رحيلهما، خاصة وأن مانشستر سيتي يسعى خلفهما أيضًا.