تقارير.. إصابة فيرمايلين قد تبعده عن مباراة برشلونة وريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني

كشفت تقارير صحفية على أن مدة غياب الدولي البلجيكي توماس فيرمايلين، عن نادي برشلونة، عقب إصابته في مباراة منتخب بلاده ضد سويسرا بدوري الأمم الأوروبية، قد تصل إلى شهر.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن فيرمايلين سيخضع للفحص الطبي في برشلونة، الإثنين المقبل.

وأضافت: “لا يوجد الكثير من التفاؤل حول حالة فيرمايلين، ومن المعروف أن إصابته في أوتار الركبة”.

وأوضح التقرير، أن البلجيكي الدولي يعاني من إصابة في العضلة الخلفية، ووفقًا لتقديرات أطباء النادي، فإن غيابه قد يمتد لأسابيع، في انتظار التقرير الطبي الرسمي.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه من غير المتوقع لحاقه بمواجهة إشبيلية السبت المقبل أو المباريات اللاحقة، ويمكن أن يغيب اللاعب عدة أسابيع، ولكن الجهاز الفني في انتظار التشخيص النهائي لحالته.

وقد أشارت صحيفة “آس” إلى أن مدة غياب اللاعب قد تتراوح من ثلاثة إلى أربعة أسابيع، وهو ما يعني غيابه عن مواجهة الكلاسيكو أمام ريال مدريد، المقرر لها يوم 28 من شهر أكتوبر الجاري.

يذكر أن الفرنسي صامويل أومتيتي مدافع البارسا مهدد أيضًا بالغياب خلال الفترة المقبلة، بسبب مشكلة في غضروف الركبة.