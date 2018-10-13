بيكيه يسافر إلى شنغهاي لإنقاذ مشروعه في عالم التنس

استغل جيراراد بيكيه، مدافع نادي برشلونة، العطلة التي منحها مدرب الفريق، إيرنيستو فالفيردي، لمدة 4 أيام، للسفر إلى شنغهاي الصينية؛ لحضور لقاءات بطولة “شنغهاي ماسترز” للتنس، والتي وصلت إلى مرحلة نصف النهائي.

واضطر المدافع الإسباني والقائد الثالث لبرشلونة لقطع مسافة تصل إلى 10 آلاف كيلومتر؛ من أجل إنقاذ مشروعه الجديد في التنس، حيث فازت شركته بالتنظيم الجديد لكأس ديفيز للمنتخبات.

ويعارض أغلب اللاعبين الكبار المشروع، ولا يرغبون في المشاركة لتعارضه مع برنامجهم في نهاية الموسم، حيث يخصصون وقتهم للراحة قبل بداية الموسم الجديد.

وعبّر الصربي نوفاك دجوكوفيتش والسويسري روجر فيدرير عن معارضتهما للبطولة التي ستنظمها شركة المدافع الدولي الإسباني، لكونها تُجرى في نهاية السنة، وساندهما عدة أبطال يشاركون حاليًا في بطولة شنغهاي، بينما لم يعبّر الإسباني رافائيل نادل عن رأيه في الموضوع لغيابه عن البطولة بسبب الإصابة.

ومن شأن السفر الجديد وطول المسافة بين برشلونة وشنغهاي أن تجلب لبيكيه متاعب جديدة مع فريقه، الذي يعاني من تعرض مدافعيه للإصابة، حيث سيغيب كل من الفرنسي صامويل أومتيتي والبلجيكي توماس فيرمايلين، ولم يتبقَ أمام فالفيردي غير الثنائي بيكيه والفرنسي لينغليت.