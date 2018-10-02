هل دب خلاف بين ميسي وبيكيه نجمي نادي برشلونة؟

ذكر برنامج “ELchiringuito” الإسباني أن خلافًا قويًا تشهده غرفة ملابس برشلونة بين القائد والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والمدافع الإسباني جيرارد بيكيه إذ تبادل النجمان الاتهامات حول تراجع مستوى الفريق مؤخرًا.

وحسب البرنامج فالمدافع بيكيه العميد الثالث لبرشلونة اتهم النجم الأرجنتيني والقائد بكونه لا يخرج لوسائل الإعلام ويدافع عن الفريق حين تكون النتائج سلبية كما يفعل مع منتخب بلاده الأرجنتين.

فيما يعتبر ميسي أن أخطاء بيكيه الدفاعية كبدت الفريق خسارة عدة نقاط، وأعلن ذلك في تصريح للصحافة بعد التعاقد مع أتلتيك بلباو حين أكد أن الفريق يتلقى أهدافًا كثيرة.

وتشارك اللاعبان غرف الملابس منذ كانا في مدرسة الفريق حتى الفريق؛ رغم كون بيكيه رحل لفترة قصيرة نحو مانشستر يونايتد.

كما أن العلاقة بين صديقة بيكيه المغنية الكولومبية الشهيرة شاكيرا وزوجة ميسي أنتونيلا روكوزو ليست جيدة.