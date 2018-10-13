مارادونا يشن هجومًا عنيفًا على ليونيل ميسي

شنّ أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا هجومًا عنيفًا على مواطنه ليونيل ميسي، لاعب نادي برشلونة.

وقال مارادونا في حديث لبرنامج مكسيكي يُدعى “La Última Palabra”، ونقلته صحيفة “ماركا” الإسبانية: “ليس من المفيد جعل ميسي قائدًا لمنتخب الأرجنتين، إنه يذهب 20 مرة إلى دورة المياه قبل المباريات”.

وأضاف مارادونا: “ميسي مع برشلونة، مختلف تمامًا عن ميسي مع الأرجنتين لا تُعظّموا منه”.

وأكمل لاعب ومدرب الأرجنتين سابقًا، قوله: “بسبب أداء ليونيل ميسي حاليًا مع المنتخب، ربما لم أكن أستدعيه، ولكن هذا لن يدوم لفترة طويلة، حتى أجعل ميسي يُعيد حساباته ثم يأتي ويلعب مع منتخب الأرجنتين كما أريد”.

ولم ينضم ميسي لمنتخب بلاده منذ الخسارة 3/4 أمام فرنسا في دور الـ 16 بطولة كأس العالم 2018 في روسيا.

وواصل مارادونا: أتمنى العودة لتدريب المنتخب الأرجنتيني في يوم من الأيام، وبالنسبة لي قد لا أمانع تدريب المنتخب المكسيكي”.

وعن المدرب خورخي سامباولي الذي ترك المنتخب الفرنسي بعد كأس العالم قال مارادونا: “عندما كان سامباولي مديرًا فنيًا للأرجنتين لم تكن بصماته واضحة مع راقصي التانغو، كان يؤدي بشكل جيد أمام السلفادور أو أمام نيكاراغوا، ولكن المنتخب الأرجنتيني في عهده ليس قادرًا على مواجهة إسبانيا أو هولندا”.