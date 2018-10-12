هل يستغل أتلتيكو مدريد غيرة كافاني من نيمار ومبابي؟

أشارت تقارير صحفية إلى أن أتلتيكو مدريد يستعد للانقضاض على إدينسون كافاني، الذي يشعر بأنه بات مهمشًا في صفوف باريس سان جيرمان ومن زميليه نيمار وكيليان مبابي.

وأظهرت إحصائيات، هذا الأسبوع، كيفية تناغم نيمار ومبابي معًا، دون منح زميلهما الهداف التاريخي للنادي أي فرصة للتسجيل.

وذكرت صحيفة “سبورت” الإسبانية أن الأرجنتيني دييغو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو، مستعد للانقضاض على مهاجم أوروغواي، وضمه إلى الثنائي الهجومي دييغو كوستا وأنطوان غريزمان.

وسيكون كافاني موضع ترحيب في استاد واندا متروبوليتانو، حيث يعتبر زملاءه في أوروغواي دييغو غودين وجوزيه خيمينيز أبرز مدافعي الفريق.

وستكلف هذه الصفقة النادي المدريدي حوالي 50 مليون جنيه إسترليني، لكن هذا الثمن يبدو باهظًا؛ نظرًا لأن كافاني يبلغ عمره 31 عامًا.

وحطم كافاني الرقم القياسي للسويدي زلاتان إبراهيموفيتش كأبرز هدافي الدوري الفرنسي، حيث توج باللقب الموسم الماضي عندما سجل 28 هدفًا.

وأحرز كافاني خمسة أهداف في المسابقة حتى الآن، بفارق ثلاثة أهداف عن نيمار ومبابي ولكل منهما ثمانية أهداف.

وسيرحب سان جيرمان برحيل كافاني، خاصة وأن النادي لا يزال يخضع للتحقيق بشأن اللعب المالي النظيف؛ نظرًا لإنفاقه الضخم على ضم نيمار وكافاني أغلى لاعبيْن في العالم.

وسيسعى أتلتيكو بقوة للحصول على خدمات الدولي الأوروغواياني؛ من أجل التنافس بقوة مع برشلونة وريال مدريد على لقب الليغا.