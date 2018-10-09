صحيفة.. نيمار ومبابي يشعلان “حربًا باردةً” ضد كافاني في باريس سان جيرمان

كشفت صحيفة “ليكيب” الفرنسية على أن “حربًا باردةً” تدور في صفوف باريس سان جيرمان بين ثلاثي الهجوم البرازيلي نيمار داسيلفا والفرنسي كليان مبابي والأوروغوياني إيدينسون كافاني.

وبحسب الصحيفة، فالحرب التي اندلعت الموسم الماضي؛ بسبب ضربات الجزاء والضربات الحرة القريبة من مربع العمليات، والتي تم حلها من قبل الإدارة والمدرب السابق لفائدة البرازيلي تجددت على أرضية الملعب في الموسم الحالي، لكن دون أن تظهر بقوة في وسائل الإعلام.

وأصبح المهاجم الأوروغوياني وحيدًا في الهجوم، حيث لا تعرف العلاقة مع شريكيه حرارة تمكنه من التسجيل بقوة، ويظهر جليًا من خلال نسبة التمريرات بينهم.

ومرر نيمار لكافاني نسبة 0،5% من تمريراته فيما كانت نسبة مبابي 5%، وفي المقابل تمتاز العلاقة بين البرازيلي والفرنسي بالقوة والتفاهم.

ويعتبر مبابي اللاعب المفضل للنجم البرازيلي بـ25% من تمريراته، وهو نفس ما يفعله الفرنسي الذي يمرر 31% من تمريراته لنيمار.

ووفقًا لـ”ليكيب”، فحتى خارج الملعب العلاقة بين الثنائي نيمار ومبابي جيدة كصديقين، بينما يحس المهاجم الأوروغوياني بالوحدة.

وفقد هداف الموسم الماضي للدوري الفرنسي حلفاءه في غرف الملابس؛ بعد أن رحل الأرجنتينيان خافيير باستوري وجيوفاني لو سيلسو إلى روما وريال بتيس، والإسباني يوري بيرشيش إلى أتلتيك بلباو، وهم أصدقاؤه المقربون، فيما حافظ نيمار ومبابي على قوتهما داخل غرف الملابس وحلفائهما من البرازيليين والفرنسيين.