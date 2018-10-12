ريال مدريد يراقب جوهرة برازيلية جديدة

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الجمعة، أن نادي ريال مدريد يراقب لاعبًا برازيليًا شابًا، يبلغ من العمر 19 عامًا، ويتمتع بموهبة كبيرة.

ووفقًا لصحيفة “ماركا” فإن ليو سانتوس الذي يلعب في صفوف كورينثاينز دخل دائرة اهتمامات ريال مدريد، الذي بدأ حملة اصطياد المواهب البرازيلية الصاعدة في الآونة الأخيرة، وقد تعاقد بالفعل مع فينيسيوس جونيور ورودريغو مهاجم سانتوس الذي سينضم للفريق في الصيف المقبل.

وأضافت الصحيفة أن ريال مدريد يراقب العديد من النجوم البرازيليين الشباب، آخرهم ليو سانتوس الذي يلعب في مركز محور خط الوسط في بعض الأحيان، لكن مركزه المفضل هو قلب الدفاع.

وأضافت الصحيفة المقربة من أسوار ريال مدريد أن النادي الملكي سيراقب ليو سانتوس عن كثب في بطولة كوبا أمريكا تحت 20 عامًا، التي تنطلق في 22 يناير القادم في تشيلي، ومن المنتظر أن يتم استدعاؤه إلى جانب رودريغيو وفينيسيوس.

وأشارت “ماركا” إلى أن ريال مدريد يركز في الوقت الراهن على لوكاس باكيتا صانع ألعاب فلامينغو المطلوب من كبار أندية أوروبا، والذي جاء الاهتمام به بتوصية من نجم الفريق الأول مارسيلو.