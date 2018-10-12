ريفالدو ينصح إدين هازارد بمغادرة تشيلسي والانضمام إلى ريال مدريد

وجّه اللاعب البرازيلي السابق ريفالدو، نصيحة إلى اللاعب البلجيكي إدين هازارد، نجم تشيلسي الإنجليزي، بالانضمام إلى ريال مدريد الإسباني.

وأوضح ريفالدو في تصريحات نقلتها صحيفة “صن”، أن على هازارد مغادرة تشيلسي، والانتقال إلى ريال مدريد، مشيرًا إلى أن هازارد وريال مدريد يتلاءمان معًا تمامًا.

وقال ريفالدو: “ينبغي على ريال مدريد أن يفكر في التوقيع مع هازارد، خاصة بالنظر إلى أداء الفريق الضعيف في الفترة الأخيرة، ورغبة هازارد في اللعب على ملعب سانتياغو برنابيو”.

وأضاف لاعب برشلونة وميلان سابقًا: “قد يكون هذا النوع من الانتقال جيدًا للنادي والجماهير، فوصول لاعب كبير من شأنه أن يعطي الفريق دفعة قوية للغاية خاصة بعد رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، هازارد موهوب جدًا، ويسجل أهدافًا كثيرة، إنه لاعب رائع وأنا أقدره بشكل خاص”.

واختتم: “برأيي أعتقد أن هازارد يمكنه أن يلعب بشكل أفضل في ريال مدريد، أكثر من إنجلترا، حيث تمنح كرة القدم الإسبانية حرية أكبر للاعبين، فإذا كان يتألق في إنجلترا فإنه يمكنه أن يصبح أفضل في إسبانيا”.

ونقلت وسائل إعلام عن هازارد (27 عامًا)) منها شبكة ESPN التلفزيونية، قوله إن نادي ريال مدريد هو حلم طفولته، وطالما تمنى الانضمام إليه، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أنه أفضل نادٍ في العالم.

وتردد أن ريال مدريد سعى لضم هازارد في سوق الانتقالات الصيفي الماضي، لكن الصفقة لم تتم، بسبب مبالغة تشيلسي في طلباته المالية، إذ طلب الحصول على مبلغ 200 مليون يورو.

وانضم هازارد إلى تشيلسي العام 2012، قادمًا من ليل الفرنسي، وينتهي عقده مع البلوز صيف العام 2020.

وسبق لريفالدو (46 عامًا) أن نصح مواطنه نيمار لاعب باريس سان جيرمان بالانتقال إلى ريال مدريد.