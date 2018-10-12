بروسيا دورتموند يستعد لتوجيه ضربة قوية لنادي برشلونة بتجديد عقد باكو ألكاسير

سجل باكو ألكاسير هدفين لمنتخب إسبانيا في الفوز الودي على منتخب ويلز 4/1، ليرفع رصيده هذا الموسم من الأهداف إلى 9 أهداف في 200 دقيقة فقط لعبها بشكل رسمي في كل المسابقات مع فريقه الألماني بروسيا دورتموند ومنتخب بلاده.

ويملك باكو ألكاسير معدل أهداف لا يملكه أفضل المهاجمين في أوروبا حاليًا بنسبة هدف كل 22 دقيقة وهو ما جعله محط اهتمام الصحافة الكتالونية والإسبانية والألمانية.

وتشعر إدارة برشلونة بالندم لوضع بند يتيح لبروسيا دورتموند شراء عقد اللاعب بشكل نهائي في نهاية الموسم مقابل 23 مليون يورو، وذكرت تقارير إعلامية كتالونية أنه يرغب في إعادته للفريق في ظل المشاكل الصحية للأوروغوياني لويس سواريز وتراجع نسبة أهدافه وعدم قدرة منير الحدادي على تعويضه.

ويستعد الفريق الألماني بروسيا دورتموند لتوجيه ضربة موجعة لبرشلونة حسب صحيفة “بيلد” الألمانية التي أكدت أن إدارته تفكر في تفعيل بند شراء اللاعب مبكرًا عبر تقديم عرضٍ مغرٍ يقنعه بالبقاء وعدم العودة لبرشلونة.

وحسب الصحيفة الألمانية فبروسيا دورتموند سيعرض على اللاعب عقدًا لغاية 2023 مع راتب سنوي يبلغ 8 ملايين يورو ليكون ثالث أغلى راتب في الفريق خلف ماريو غوتزه وماركو رويس لإقناعه بنسيان العودة لبرشلونة.

وسجل باكو ألكاسير 6 أهداف في الدوري الألماني في 4 مباريات دخلهم كبديل، بينهم 3 أهداف (هاتريك) وهدفًا في دوري أبطال أوروبا في مرمى موناكو.

وقال ألكاسير بعد هدفيه في مرمى ويلز: “كانت مباراة رائعة، سعيد بتسجيل هدفين ومساعدة الفريق، المهم هو الفوز”.

وأضاف مهاجم فالنسيا السابق “في نهاية الأمر هو مجهود كامل الثقة في النفس العمل اليومي الحصول على دقائق، كل اللاعبين متحمسين لتعليمات المدرب، يجب أن أواصل على هذا المنوال للعودة لمنتخب إسبانيا”.