إسبانيا تقسو على ويلز برباعية وديًا (فيديو)

اكتسح المنتخب الإسباني مرمى مضيفه الويلزي بأربعة أهداف لهدف في المباراة الودية لكرة القدم التي جرت بين الفريقين اليوم الخميس.

أنهى “الماتادور” الإسباني الشوط الأول لصالحه متقدمًا بثلاثية نظيفة أحرزها باكو ألكاسير (هدفين) في الدقيقتين 8 و29، وسيرخيو راموس في الدقيقة 19.

بذلك، تسبب المنتخب الإسباني في استعادة ويلز لذكرى سلبية عمرها 12 عامًا، حيث أنها لأول مرة تتلقى ثلاثة أهداف في الشوط الأول منذ منذ مواجهة سلوفاكيا في أكتوبر/تشرين الأول 2006، والتي خسرها صاحب الأرض بهدف لخمسة أهداف.

وأضاف مارك بارترا الهدف الرابع للمنتخب الإسباني في الدقيقة 74، قبل أن يسجل المنتخب الويلزي هدف حفظ ماء الوجه عبر سام فوكس في الدقيقة 89.