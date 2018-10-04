قائمة منتخب إسبانيا لمباراتي ويلز وإنجلترا

استدعى لويس إنريكي مدرب إسبانيا الثنائي كوكي لاعب وسط أتلتيكو مدريد وألفارو موراتا مهاجم تشيلسي لتشكيلة المنتخب؛ لخوض مباراتين ضد ويلز وإنجلترا، هذا الشهر، بينما غاب المهاجم دييجو كوستا.

وخرج كوستا، الذي انسحب من تشكيلة إسبانيا، الشهر الماضي؛ لأسباب شخصية، مصابًا من لقاء انتهى بفوز أتلتيكو 3-1 على كلوب بروغ في دوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء، لكن لم يتضح إذا كان استبعاده هذه المرة بسبب الإصابة.

وستلعب إسبانيا ضد ويلز وديًا في كارديف، يوم الخميس المقبل، قبل أن تستضيف إنجلترا في دوري الأمم الأوروبية يوم الأحد التالي.

وتتصدر إسبانيا المجموعة الأولى في دوري الأمم برصيد ست نقاط، بعد الفوز 2-1 على إسبانيا و6-صفر على كرواتيا الشهر الماضي.

وقرر لويس إنريكي ضم جوني كاسترو مدافع ولفرهامبتون واندرارز لأول مرة، كما استدعى مارك بارترا مدافع ريال بيتيس وباكو ألكاسير مهاجم بروسيا دورتموند، بعدما سبق له العمل معهما في برشلونة.

واستمر غياب جوردي ألبا لاعب برشلونة رغم تألقه مع ناديه.

وغاب إيسكو وداني كاربخال ثنائي ريال مدريد وسيرجي روبرتو لاعب برشلونة وإينيجو مارتينيز مدافع أتلتيك بيلباو؛ بسبب الإصابة.

وجاءت تشكيلة إسبانيا على النحو التالي:

حراس المرمى: ديفيد دي خيا وكيبا أريزابالاجا وباو لوبيز.

مدافعون: سيزار أزبيليكويتا وراؤول ألبيول وناتشو وسيرجيو راموس ومارك بارترا وجوني كاسترو وماركوس ألونسو وخوسيه جايا.

لاعبو الوسط: سيرجيو بوسكيتس ورودري وكوكي وساؤول نيجيز وتياجو ألكانتارا وداني سيبايوس.

المهاجمون: ماركو أسينسيو وإياجو أسباس وألفارو موراتا وسوسو ورودريجو مورينو وباكو ألكاسير.