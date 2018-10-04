ألبا عن ليونيل: “ميسي يفعل ما يحلو له”

قال جوردي ألبا مدافع برشلونة إن أداء ليونيل ميسي المذهل خلال الفوز 4-2 على توتنهام هوتسبير في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الأربعاء أثبت مرة أخرى أن زميله يفوق كل لاعبي العالم الآخرين.

وأبدع ميسي في استاد ويمبلي ومزق دفاعات توتنهام بتمريرات دقيقة حاسمة، مثل التمريرة التي سمحت في النهاية لزميله فيليب كوتينيو بتسجيل الهدف الأول، وكان خطيرًا جدًّا أمام المرمى وسجل هدفين وسدد كرتين في القائم.

وقال ألبا للصحفيين “ميسي يفعل ما يحلو له وهو يلعب في مستوى مختلف عن الآخرين”.

وأضاف “عندما يركض ليو بالكرة يكتفي الآخرون منا بالصر على أسنانهم. إنه الأفضل في العالم ويجعلنا نظهر بشكل أفضل قليلًا”.

وغاب ميسي بشكل مفاجئ عن المرشحين لجائزة الاتحاد الدولي (الفيفا) لأفضل لاعب في العالم في لندن الأسبوع الماضي حيث توج لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد بالجائزة بعد المنافسة مع كريستيانو رونالدو ومحمد صلاح.

وقال ألبا “بالنسبة لي ‭’‬جائزة الفيفا‭’‬ هي كذبة”.

وأكد إيفان راكيتيتش، صاحب الهدف الثاني لبرشلونة، أن ميسي فريد من نوعه.

وأضاف “مع الاحترام للاعبين الآخرين ميسي استثنائي. في بعض الأحيان يقدم لاعب موسمًا رائعًا مثل مودريتش لكن كلنا يعرف أن ميسي مختلف”.

واعتاد برشلونة التألق في ويمبلي إذ أحرز هناك أول كأس أوروبية في 1992 كما فاز 3-1 على مانشستر يونايتد في نهائي دوري أبطال أوروبا 2011.

وقال ألبا “لو لعبنا كل يوم بهذه الطريقة سنفوز بكل البطولات هذا العام”.

وأضاف “عندما نفعل الأشياء بشكل صحيح ونعمل كفريق يكون من الصعب الفوز علينا. لو قاتلنا كلنا للهدف نفسه ستأتي النتائج”.

وحافظ برشلونة على تقاسم صدارة المجموعة الثانية في دوري الأبطال مع إنترناسيونالي قبل مواجهتهما في الجولة المقبلة.