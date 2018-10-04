فيدال يعبر عن غضبه من وضعه في نادي برشلونة (صورة)

نشر التشيلي أرثور فيدال لاعب برشلونة وجهًا غاضبًا على صفحته على ” إنستغرام ” دون تعليق ليعبّر بشكل غير مباشر عن وضعيته داخل برشلونة هذا الموسم؛ إذ لا يشارك بشكل كبير برفقة المدرب إيرنيستو فالفيردي.

وشارك النجم التشيلي مدة 4 دقائق في اللقاء أمام توتنهام إذ دخل بديلًا للبرازيلي أرثر في الدقيقة الـ 86 ، كما أنه قام للإحماء خلال فترة طويلة في الشوط الأول بعد إصابة الإسباني سيرجيو بوسكيتس لكنه عاد لدكة البدلاء بعد تدخل الطاقم الطبي للفريق وعودة الدولي الإسباني للملعب.

وكان فيدال شارك -أيضًا- أمام إندهوفن في الدقيقة الـ 84 بديلًا لراكيتش لتكون مدة مشاركته في لقاءات دوري الأبطال 10 دقائق فقط.

ولا يختلف الوضع كثيرًا في الليغا حيث شارك اللاعب السابق ليوفنتوس وبايرن ميونخ في 164 دقيقة في 7 لقاءات وبدأ لقاءين في التشكيل الأساسي أمام جيرونا وأتلتيك بلباو ولم يكملهما حيث غُيّر في الدقيقة الـ 55 والـ58.

ولم يشارك فيدال في لقاء السوبر الإسباني أمام إشبيلية سوى 4 دقائق ليكون اللاعب رقم 15 في قائمة اللاعبين الذين استعملهم المدرب فالفيردي هذا الموسم، ولا يتفوق سوى على منير الحدادي ورافينيا وسامبر ودينيس سواريز في عدد الدقائق.

وكان فيدال لاعبًا أساسيًّا في بايرن ميونخ وقبله في يوفنتوس لكنّه تحوَّل للاعب ثانوي في برشلونة وهو ما أشعل غضبه ودفعه للمطالبة بدقائق أكثر.