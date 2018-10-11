ريال مدريد ينفي علاقته باتهام كريستيانو رونالدو باغتصاب فتاة أمريكية (صورة)

قررت إدارة نادي ريال مدريد الإسباني اتخاذ إجراءات قانونية ضد صحيفة “كوريو دا مانها” البرتغالية؛ بسبب ادعائها أن النادي الملكي دفع مبلغًا من المال، للفتاة الأمريكية كاثرين مايورغا، لاتهام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو باغتصابها، في واقعة تعود إلى العام 2009.

وقال ريال مدريد في بيان رسمي نشره على حسابه في موقع “تويتر”: ” يعلن نادي ريال مدريد أنه قد اتخذ إجراءات قانونية ضد صحيفة “كوريو دا مانها” البرتغالية؛ لنشر معلومات كاذبة تمامًا، تضر بشكل خطير بصورة نادينا”.

وأضاف البيان: “لم يكن لدى ريال مدريد أي معرفة بالواقع الذي أشارت إليه الصحيفة فيما يتعلق باللاعب كريستيانو رونالدو، وبالتالي لم يكن بإمكانه ممارسة أي شيء”.

وأضاف: “يطالب ريال مدريد بتصحيح شامل من قبل وسائل الإعلام المذكورة أعلاه”.

وتتهم مايورغا البالغة من العمر 34 عامًا، رونالدو باغتصابها، في لاس فيغاس الأمريكية، في حين نفى رونالدو هذه التهمة، وقال إن مايورغا تريد أن تكتسب الشهرة باستخدام اسمه.

في حين قال محامي رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي، إن ادعاء كاثرين مايورغا باغتصاب موكله لها أمر “ملفق بالكامل”، مشيرًا إلى أن العلاقة التي تمت بينهما في يونيو 2009 كانت بالتراضي وليس اغتصابًا.

ولعب رونالدو لريال مدريد 9 مواسم، سجل فيها 450 هدفًا، وقاد الفريق لتحقيق إنجازات هائلة، أبرزها التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا 4 مرات، والدوري الإسباني مرتين، قبل أن يغادر الفريق إلى يوفنتوس، في يوليو الماضي، مقابل 117 مليون يورو؛ بعد توتر علاقته مع رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز.