تسريب وثيقة تثبت اغتصاب كريستيانو رونالدو للأمريكية مايورغا (صورة)

كشفت مجلة دير شبيغل” الألمانية واسعة الانتشار وثيقة وقّع عليها كريستيانو رونالدو لتسوية خلافاته مع كاثرين مايورغا التي تتهمه باغتصابها في لاس فيغاس العام 2009 ودفع 375 ألف دولار لها مقابل السكوت وعدم الكشف عن الأمر.

وأشارت المجلة التي فجّرت القضية من البداية إلى أن رونالدو تعهد بتسليم ضحيته نتيجة تحليل فيروس نقص المناعة (الإيدز) ليثبت لها أنها كانت في أمان من الأمراض حينما مارس معها الجنس ما يؤكد صحة اتهام الفتاة الأمريكية.

وهدد محامو رونالدو، وهو واحد من أبرز الرياضيين في العالم، بمقاضاة “دير شبيغل” الألمانية بعد أن نشرت اتهامات مايورغا بصورة “مخالفة للقانون بشدة”.

وأشارت إلى أن الوثيقة تحمل توقيع رونالدو وكاثرين والمحامين، كما أفادت بأن قائد منتخب البرتغال استخدم أحد الأسماء المستعارة، وهو “توفر”، وهو ما أوضحه المحامون أنفسهم في الوثيقة المرفقة.

وأكدت السيدة البالغة من العمر حاليًا 34 عامًا أنها أذعنت للاتفاقية لأنها كانت “تخشى من معاناة الشعور بالخزي والإذلال العلني”.

ورغم ذلك نفى رونالدو البالغ من العمر 33 عامًا هذه المزاعم، مؤكدًا أنه مرتاح الضمير وسينتظر نتائج أي تحقيق بنفس مطمئنة.

وقال رونالدو عبر حسابه في “تويتر”: “أنفي تمامًا الاتهامات الموجهة ضدي. الاغتصاب جريمة فظيعة تتعارض مع كل شيء أؤمن به”.

وأضاف “حرصًا منّي على تبرئة ساحتي أرفض تكهنات ساقتها وسائل إعلام نقلًا عن أشخاص يسعون للترويج لأنفسهم على حسابي. سأنتظر بنفس مطمئنة نتائج جميع التحقيقات”.

وقال محامو مايورغا، التي أقامت دعوى ضد رونالدو في محكمة كلارك كاونتي في نيفادا، إن رونالدو يملك 20 يومًا للرد على الاتهام.