تطور جديد لصالح كريستيانو رونالدو في قضية اغتصاب فتاة أمريكية

ذكرت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الأحد، أن تطورًا لصالح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي يوفنتوس، حدث في قضية اتهامه باغتصاب فتاة أمريكية.

وكانت تقارير تحدثت عن اتهام فتاة أمريكية تدعى كاثرين مايورغا، وتبلغ من العمر 34 عامًا، باغتصابها، في حادثة تعود إلى العام 2009، في لاس فيغاس.

ووفقًا لصحيفة “كوريري ديللو سبورت” فإن شرطة لاس فيغاس، فقدت الأدلة الخاصة بقضية الاغتصاب المفترضة.

وأضافت الصحيفة وبحسب ليزلي ستوفال، محامي الفتاة الأمريكية، فإن الملفات الخاصة بالتصريحات التي أدلت بها مايورغا (الضحية المفترضة لرونالدو) إلى الشرطة، قد اختفت.

كما أشارت الصحيفة إلى أن الملابس التي كانت ترتديها مايورغا خلال الاعتداء المزعوم والتي سلمتها إلى الشرطة كدليل، أيضًا لم تعد موجودة.