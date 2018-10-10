فرقة سيرك كندية شهيرة تعرض قصة حياة ميسي (فيديو)

أعلنت فرقة سيرك كندية شهيرة اعتزامها تقديم عرض جديد يتناول قصة حياة نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وأضافت فرقة سيرك دو سولاي أو (سيرك الشمس) أن العرض، الذي سيتم إنتاجه بالتعاون مع شركتي بوب آرت ميوزيك وسوني ميوزيك، سيطوف العالم في 2019 دون الكشف عن مواعيد وأماكن تلك الجولة.

ويأتي ذلك بعد أن ركز سيرك دو سولاي على تجسيد حياة فنانين في مجال الموسيقى والغناء مثل فرقة بيتلز ومايكل جاكسون.

وقال ميسي (31 عامًا) في مقطع فيديو على موقع الفرقة على الإنترنت: “أشعر بحماس وإثارة أن سيرك دو سولاي سينظم عرضًا يتناول قصة حياتي وشغفي بالرياضة وكرة القدم، يحب أفراد عائلتي عروض سيرك دو سولاي. لا يعتريني أي شك في أن هذا العرض سيثير إعجاب الناس كما هو الحال دائمًا”.

وأعلن قائد برشلونة ومنتخب الأرجنتين عن توقيع عقد شراكة مع شركة Cirque de Soleil للترفيه ، حيث شارك في فيديو ترويجي قصير وهو يرتدي قميصا يحمل شعار الشركة.

وقال عبر حسابه على انستغرام إن العرض الجديد سيتم إنتاجه من وحي “قصة حياتي وشغفي لكرة القدم”.

وأضاف في بيان: “إنه شعور مجنون ولا يصدق أن تنتج “سيرك دي سولي” عرضًا يعتمد على حياتي وشغفي وعشقي لكرة القدم. سيرك دي سولي العروض المفضلة لعائلتي وليس لدي شك في أن هذا البرنامج سيثير إعجاب الناس كما تفعل الشركة دائما”.

View this post on Instagram A post shared by Leo Messi (@leomessi) on Oct 9, 2018 at 7:17am PDT

وغادر ميسي، الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم خمس مرات، بلاده الأرجنتين في صباه لنادي برشلونة الذي أمضى فيه مسيرته الكروية بالكامل.

وواجه ميسي صعوبات كبيرة عندما كان طفلًا وكان يعاني من نقص هرمونات النمو.

ويعتبر ميسي واحدًا من أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم وفاز مع برشلونة بجميع الألقاب الكبرى.

لكن مسيرة ميسي مع منتخب بلاده كانت أقل نجاحًا وغاب عنها تحقيق ألقاب كبيرة لبلاده رغم تأهل الأرجنتين لأربع مباريات نهائية منها نهائي كأس العالم في البرازيل في 2014.