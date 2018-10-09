بوغبا: غريزمان ومبابي الأحق بالكرة الذهبية

اعتبر الفرنسي بول بوغبا أن مواطنيه أنطوان غريزمان وكيليان مبابي ورافائيل فاران يستحقون أكثر منه نيل جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب كرة قدم في العالم، والتي تمنحها مجلة فرانس فوتبول.

وقال لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي: “لا يمكنني أن أسمي أحدًا منهم، لكن آمل من كل قلبي في أن يكون (الفائز بالكرة الذهبية) أحد هؤلاء الثلاثة”، معتبرًا أن مواطنه نغولو كانتي هو أيضًا من المستحقين.

ووردت أسماء 6 لاعبين فرنسيين من التشكيلة التي أحرزت لقب كأس العالم 2018 في روسيا، ضمن المرشحين الثلاثين لأبرز جائزة فردية في اللعبة الشعبية الأولى عالميًا، والتي من المقرر أن تعلن المجلة اسم الفائز بها في الثالث من ديسمبر المقبل.

فإضافة إلى بوغبا وغريزمان (مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني) وكانتي (لاعب خط وسط تشيلسي الإنجليزي) ومبابي (مهاجم باريس سان جيرمان) ورافائيل فاران (مدافع ريال مدريد الإسباني)، يرد اسم هوغو لوريس قائد المنتخب الفرنسي وحارس مرماه ومرمى توتنهام هوتسبر الإنجليزي.

وأضاف اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا والذي خاض 62 مباراة دولية مع منتخب بلاده: “هذا كل ما آمله في أي حال (نيل أحد زملائه الكرة الذهبية)؛ لأن الكثيرين يستحقونها، أنا لا أضع نفسي في هذه الخانة”.

ويبرز اسم الكرواتي لوكا مودريتش لاعب خط وسط ريال مدريد، كالأبرز بين المرشحين لنيل الكرة الذهبية، بعدما اختير أفضل لاعب في مونديال روسيا، حيث ساهم في قيادة منتخب بلاده إلى المباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه (خسر أمام فرنسا 2-4)، وأيضًا لاعب العام من قبل الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) والاتحاد الأوروبي (يويفا).

ومن ضمن المرشحين أيضًا البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي حاليًا وريال مدريد سابقًا، والمصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، علمًا أنهما شكلا مع مودريتش اللائحة النهائية للمرشحين لجائزتي الاتحادين الأوروبي والدولي.