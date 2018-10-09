ساها مهاجم مانشستر يونايتد السابق يساند مورينيو ويوبخ بوغبا بسبب تعليقات “غير لائقة”

انتقد لوي ساها، مهاجم مانشستر يونايتد السابق، اليوم الثلاثاء، بول بوغبا، لاعب وسط منتخب فرنسا؛ بسبب تعليقات نالت من المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

ففي أعقاب تعادل مانشستر يونايتد المخيب لآمال جماهيره أمام ولفرهامبتون واندرز 1-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز، الشهر الماضي، انتقد مورينيو افتقار لاعبيه للالتزام، لكن بوغبا الذي يتمتع بشعبية كبيرة ونفوذ بين لاعبي يونايتد، صرح لوسائل إعلام أنه كان يجب على الفريق أن “يهاجم ويهاجم ثم يهاجم”.

ورأى مورينيو في تعليق بوغبا نوعًا من الإهانة والتقليل من جهوده ومحاولة مخجلة لاسترداد مزيد من التعاطف من جانب مشجعي يونايتد، الذين لم يقتنعوا يومًا أن طريقة التأمين الدفاعي التي يفضلها المدرب البرتغالي تناسب فريقهم الذي يتمتع بنزعة هجومية تلقائية وطبيعية متوارثة عبر الأجيال. وأبلغ الفرنسي ساها، الذي لعب ليونايتد بين 2004 و2008 رويترز، أنه يتعين على بوغبا (25 عامًا): “الاحتفاظ بأفكاره لنفسه”.

وأضاف: “أعتقد أن هذه التصريحات كانت متعمدة من بوغبا، وهو أمر لا أراه لائقًا”.

وتابع: “إنها وسيلة خاطئة للتعبير عن الأفكار، فهي تضع الضغوط على المدرب.. يتعين أن تدور مثل هذه الأحاديث في غرف الملابس مع المدرب مباشرة.

“تعلم أن الناس ستتساءل عن مغزى هذه التعليقات. هذا رأيي.. لا يتعين عليك أن تفعل ذلك؛ لأنك لست المدرب”.