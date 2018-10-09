مالكوم يرفض السير على نهج فيدال في نادي برشلونة

يعيش إيرنيستو فالفيردي مدرب برشلونة مشكلة كبيرة في بداية الموسم، تتعلق بإشراك الصفقات الجديدة ومنحها فرصة للعب، خصوصًا أن الفريق دفع حوالي 130 مليون يورو لضمهم.

وعكس التشيلي أرتورو فيدال الذي عبر عن غضبه من عدم منحه فرصًا أكبر للعب، يفضل البرازيلي مالكوم أغلى صفقة لبرشلونة في الصيف، الهدوء والعمل بقوة في التدريبات وعدم الخروج لوسائل الإعلام للمطالبة بفرصته، رغم كونه لم يشترك سوى 25 دقيقة في كل 11 لقاء رسمي للفريق.

ودفع برشلونة مبلغ 41 مليون يورو لبوردو الفرنسي وخطف اللاعب من روما الإيطالي، حيث كان الفريق الإيطالي قد أعلن التعاقد معه، لكن فالفيردي لا يشركه بل لم يضعه في دكة البدلاء في اللقاءات الأخيرة.

وحسب صحيفة ” سبورت ” الكاتالونية، فالجناح البرازيلي يفضل الهدوء وانتظار فرصته في اللعب وعدم ممارسة نفس سلوك التشيلي أرتورو فيدال في الاحتجاج، بل يفضل أن يسلك طريق مواطنه آرثر ميلو، والذي فرض حاليًا نفسه على المدرب فالفيردي.

وينتظر مالكوم فرصة من المدرب فالفيردي للعب، خصوصًا أن مركزه يضم لاعبين جيدين، كمواطنه فيليب كوتينيو الذي يلعب حاليًا في الجناح الأيسر، والفرنسي عثمان ديمبلي.