نادي برشلونة يكشف عن مدى قوة إصابة لويس سواريز

نادي برشلونة يكشف عن مدى قوة إصابة لويس سواريز

#إرم_سبورت

المصدر: فريق التحرير

كشف نادي برشلونة الإسباني، عن حجم الإصابة التي يعاني منها الأوروغوياني لويس سواريز، والتي تعرَّض لها خلال مواجهة فالنسيا.

وأوضح النادي، أن إصابة اللاعب طفيفة في ركبته اليمنى، وحدثت أثناء خوضه لقاء فالنسيا، أمس الأحد، في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني على ملعب الميستايا، والذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وأضاف بيان برشلونة: “سواريز يشعر بعدم ارتياح في ركبته اليمنى، وسيخضع لسلسة من التدريبات الخاصة في المدينة الرياضية، على أن يتم الكشف بعدها عن حالته النهائية”.

وستحرم الإصابة سواريز من المشاركة مع منتخب بلاده في المباريات الوديّة التي يخوضها خلال فترة التوقف الدولية، ومن المتوقع أن يستعيد اللاعب كامل لياقته قبل مباراة برشلونة المقبلة أمام إشبيلية في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

وبات لويس سواريز أكثر لاعب صناعة للأهداف للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في بطولة الدوري الإسباني، بعدما صنع له الهدف الـ27 متفوقًا على البرازيلى داني ألفيس (26 هدفًا).

وكانت حصيلة سواريز 3 أهداف مع برشلونة في الدوري الإسباني هذا الموسم، أمام هويسكا سجّل هدفين وضد ريال سوسيداد سجَّل هدفًا.

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