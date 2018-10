نادي برشلونة يكشف عن مدى قوة إصابة لويس سواريز

كشف نادي برشلونة الإسباني، عن حجم الإصابة التي يعاني منها الأوروغوياني لويس سواريز، والتي تعرَّض لها خلال مواجهة فالنسيا.

وأوضح النادي، أن إصابة اللاعب طفيفة في ركبته اليمنى، وحدثت أثناء خوضه لقاء فالنسيا، أمس الأحد، في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني على ملعب الميستايا، والذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وأضاف بيان برشلونة: “سواريز يشعر بعدم ارتياح في ركبته اليمنى، وسيخضع لسلسة من التدريبات الخاصة في المدينة الرياضية، على أن يتم الكشف بعدها عن حالته النهائية”.

❗MEDICAL ANNOUNCEMENT

Luis Suárez has discomfort in his right knee.

