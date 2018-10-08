فالفيردي يزيد من معاناة فيدال بعد مباراة برشلونة وفالنسيا

رغم تعبيره عن غضبه بعد لقاء توتنهام في دوري أبطال أوروبا، لكن التشيلي أرتورو فيدال لازم دكة البدلاء خلال لقاء فريقه برشلونة ضد فالنسيا في الدوري الإسباني، مساء الأحد، والذي انتهى بالتعادل 1-1.

وأكد فالفيردي قبل اللقاء أنه لم يتلق أي رسالة من لاعب الوسط التشيلي، ولم يؤكد له أنه غاضب من وضعه، لكنه في المقابل لم يمنحه ولو دقيقة في ملعب ميستايا وفضل إشراك البرازيلي رافينيا وعثمان ديمبلي في الدقيقتين الـ 88 والـ84.

ولم يشارك فيدال سوى في 176 دقيقة من أصل 990 دقيقة لعبها برشلونة هذا الموسم، وظل الخيار الثالث أو الرابع للمدرب إيرنيستو فالفيردي في دكة البدلاء.

ولعب أفيدال 58 دقيقة أمام جيرونا و55 دقيقة أمام أتلتيك بيلباو و14 دقيقة أمام بلد الوليد و19 أمام هويسكا و13 أمام ريال سوسيداد، وما تبقى من لقاءات كان يشارك فيها بعد الدقيقة الـ 85 باستثناء لقاءين لم يلعب فيهما ولو لدقيقة واحدة وهما ليغانيس وفالنسيا.

وقد تدفع الوضعية الحالية فيدال للرحيل في فترة الانتقالات الشتوية بحثًا عن فريق يمنحه دقائق أكبر بعد شعوره بخيبة أمل كبيرة من انتقاله لبرشلونة.