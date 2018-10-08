تحديد مدة غياب كريم بنزيما عن ريال مدريد

قالت وسائل إعلام إسبانية إن كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد المنافس في الدوري الإسباني، يعاني من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية ربما تبعده عن الملاعب مدة أسبوعين.

وقال ريال مدريد في بيان رسمي الإثنين: “بعد فحوص أجراها الفريق الطبي التابع لريال مدريد على اللاعب كريم بنزيما تم تشخيص الحالة على أنها إصابة في عضلات الفخذ الخلفية‭ ‬للساق اليمنى”.

وأضاف النادي “بعد إجراء الفحوصات على بنزيما، تبين إصابته في أوتار الركبة اليمنى، وسيتم تقييم حالته”.

وبحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن الفرنسي سيحتاج للراحة لمدة 12 يومًا، للتعافي من الإصابة، وأوضحت أن بنزيما سيكون جاهزًا للمشاركة ضد ليفانتي في الدوري الإسباني بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، حيث يلعب بعدها ريال مدريد أمام فيكتوريا بلزن في دوري أبطال أوروبا، وبعدما يرحل لمواجهة برشلونة في الكلاسيكو يوم 28 أكتوبر.

وأُصيب بنزيما في الشوط الثاني من مباراة ريال مدريد وسبورتينغ ألافيس، السبت، التي خسرها الفريق الملكي 0/1.

وتضم قائمة المصابين في ريال مدريد البرازيلي مارسيلو والإسبانيين إيسكو وداني كاربخال.

وسجل بنزيما، البالغ من العمر 30 عامًا، الموسم الحالي 5 أهداف، لكنه فشل في هز الشباك في آخر 7 مباريات.