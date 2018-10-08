إذاعة إسبانية تثير الشكوك حول مستقبل لوبيتيجي مع ريال مدريد

أكدت إذاعة “كادينا سير”، أن إدارة ريال مدريد منقسمة فيما يخص القرار الذي يجب اتخاذه بشأن المدرب جوليان لوبيتيجي، إذ تشك في قدرته على تعديل الأمور وإعادة الفريق لسكة الانتصارات وتجاوز الوضعية الحالية، وقد لا يكون متواجدًا في اللقاء المقبل أمام ليفانتي بعد انتهاء فترة التوقف الدولية.

وجاءت الشكوك بسبب سوء نتائج المنافسين وبقاء ريال مدريد ضمن فرق القمة بفارق نقطتين عن المتصدر إشبيلية، ونقطة عن غريمه برشلونة وهي وضعية قد تحتاج لتغيير في الإدارة التقنية عاجلًا خوفًا من تفاقم الوضع بعد عودة المنافسين لمستواهم.

وحسب “كادينا سير”، فالمدرب لوبيتيجي واثق من قدرته على تجاوز الفترة الصعبة وإعادة الفريق للنتائج الإيجابية، لكن الشكوك في الإدارة تحوم بشأن مستوى عدة لاعبين تراجعوا في الفترة الأخيرة وعدم قدرة المدرب على إيجاد حلول للمشاكل الحالية.

وفي غياب مدرب في سوق الانتقالات قادر على قيادة الفريق حاليًا ولكون الإدارة تعتبر أن المدرب الجديد في بداية تأقلمه مع الفريق رغم كونه ابن للفريق ولعب في صفوفه، ولكون الوضعية لا تعتبر حاليًا خطيرة فبقاؤه قد يكون حلًا مؤقتًا شريطة عودة الفريق للانتصارات.