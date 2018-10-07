مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة تحسم مستقبل جولين لوبتيغي

أفادت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الأحد، أن مباراة الكلاسيكو، بين ريال مدريد وبرشلونة أواخر الشهر الجاري، قد تكون حاسمة في مستقبل جولين لوبتيغي المدير الفني لريال مدريد.

وحصد ريال مدريد نقطة وحيدة من 9 نقاط في آخر 3 مباريات في الدوري الإسباني، كما خسر 0/1 أمام سيسكا موسكو في دوري أبطال أوروبا، ولم يسجل الفريق أي هدف في آخر 4 مباريات في جميع المسابقات.

وذكرت صحيفة “سبورت” الإسبانية، أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد غاضب من النتائج الأخيرة للفريق.

وأضافت الصحيفة أنه على الرغم من غضب بيريز، إلا أنه قرر منح لوبتيغي فرصة جديدة، وطالبه بالهدوء رغم مطالب إقالته.

وأضافت الصحيفة الكتالونية، أن مباراة الكلاسيكو على الكامب نو، يوم 28 أكتوبر الجاري، ستكون حاسمة بشأن مستقبل لوبتيغي كمدرب لريال مدريد.

ويلعب ريال مدريد أمام ليفانتي على ملعب سانتياغو برنابيو يوم 20 أكتوبر في الدوري الإسباني، ثم يستقبل فيكتوريا بلزن في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

ويرحل ريال مدريد لمواجهة برشلونة على ملعب كامب نو في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني يوم 28 أكتوبر.

يشار إلى أن ريال مدريد يحتل المركز الثاني على لائحة ترتيب الدوري الإسباني، لكنه سيتأخر في الترتيب حال فوز منافسه برشلونة، اليوم، على فالنسيا.