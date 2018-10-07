راموس بعد خسارة ريال مدريد أمام ألافيس: من الجنون إقالة لوبتيجي

حذّر سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، مسؤولي ناديه من إقالة المدرب يولن لوبتيجي بعدما تلقى الفريق الهزيمة الثالثة في آخر أربع مباريات عندما خسر 1-صفر أمام مستضيفه ألافيس، أمس السبت، وقال إنه سيكون من “الجنون” تغيير المدرب.

وفشل ريال، الذي خسر أمام ألافيس بهدف مانو جارسيا في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع، في التسجيل في المباريات الأربع.

وهذه هي أطول سلسلة بلا فوز للفريق منذ أبريل/ نيسان 1985، والتي كانت قبل ولادة كل أعضاء التشكيلة الحالية.

وأبلغ راموس الصحافيين: “آخرون يمكنهم اتخاذ قرارات مثل هذه، لكن ليس من الجيد تغيير المدرب. سيكون نوعًا من الجنون.

“يجب أن نتقدم للأمام لأن الموسم طويل جدًا والطريق طويل أمامنا. كل من يقول إن ريال مدريد انتهى ظهر في النهاية أنه كان مخطئًا”.

وأشار راموس إلى أن اللاعبين يجب أن يتحملوا مسؤولية الهزيمة، وأن الوقت ليس مناسبًا للبحث عن كبش فداء.

وقال المدافع الدولي: “نحن أول من يجب عليهم التطور، ونحاول فعل ذلك. ليس من العدل إلقاء اللوم على أي شخص. نحن ندرك الواقع”.

ورغم الأداء السيئ يتقاسم ريال صدارة المسابقة مع برشلونة وألافيس لكن الفريق الكتالوني يمكن أن ينفرد بالقمة بفارق ثلاث نقاط لو انتصر على مستضيفه فالنسيا، اليوم الأحد.

وأقيل لوبتيجي من تدريب إسبانيا عشية انطلاق كأس العالم بسبب إعلانه تولي تدريب ريال مدريد، لكنه قال إنه لا يفكر في خسارة وظيفته الثانية هذا العام.

وأضاف لوبتيجي: “المدربون لا يفكرون في ذلك، ورغم أننا نمر بفترة سلبية فالأمر الإيجابي هو أننا يمكن أن نتأخر بثلاث نقاط على الأكثر عن المتصدر”.

وأشار المدرب إلى أن النتائج السيئة التي يمر بها ريال هي نتيجة الحظ السيئ بسبب قائمة اللاعبين المصابين، والتي زادت بخروج غاريث بيل وكريم بنزيما خلال المباراة التي دخلها دون مارسيلو وإيسكو وداني كاربخال.

وقال: “يجب أن نستعيد اللاعبين المهمين، ومن المهم أن نحافظ على هدوئنا. حصلنا على بعض الفرص (ضد ألافيس) لكن إصابة بيل وبنزيما عاقبتنا”.

وتابع: “الفريق كان يعمل كوحش لثلاثة أشهر، ومن المنطقي أن تشعر جماهيرنا بالحزن؛ لكننا ما زلنا في أكتوبر، والفارق سيكون (على الأكثر) ثلاث نقاط عن المتصدر، وسنتعافى بأسرع ما يمكن”.