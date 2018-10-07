نادي برشلونة يرفض الهدايا ويتعادل مع فالنسيا في الدوري الإسباني (فيديو)

انتز فالنسيا تعادلًا ثمينًا من ضيفه برشلونة، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ميستايا، ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

وكان فالنسيا البادئ في التسجيل عبر مدافعه الأرجنتيني إيزكييل غاراي، في الدقيقة الثانية، بعد أن وصلته الكرة من ركلة ركنية لعبها دانيال باريخو، فشل مدافعو برشلونة في تشتيتها.

ونجح الأرجنتيني الآخر ليونيل ميسي في إدراك التعادل لبرشلونة في الدقيقة 23، بعد أن تبادل الكرة مع زميله لويس سواريز.

ولم يحقق برشلونة الفوز في آخر 4 مباريات في الدوري الإسباني، إذ تعادل 3 مرات وخسر مرة.

ورفع التعادل رصيد برشلونة إلى 15 نقطة في المركز الثاني، مقابل 9 نقاط لفالنسيا في المركز الثالث عشر.

يشار إلى أن آخر فوز لفالنسيا على برشلونة يعود إلى أبريل 2016، وكان على ملعب كامب نو، أما آخر فوز لفالنسيا على لبرشلونة على ملعب ميستايا فيعود إلى فبراير 2007.