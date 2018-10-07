أهداف مباراة فالنسيا وبرشلونة.. إيزكييل غاراي يتقدم للخفافيش وميسي يتعادل (فيديو)

تقدم المداقع الأرجنتيني إيزكييل غاراي بالهدف الأول في مباراة فريقه فالنسيا أمام برشلونة، في قمة مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

وحصل فالنسيا على ركلة ركنية لعبها دانيال باريخو، ووصلت إلى غاراي الذي لم يجد صعوبة في إدخالها شباك الحارس مارك آندري تير شتيغن.

وأدرك ميسي التعادل لبرشلونة في الدقيقة 23، بمساعدة لويس سواريز.

وفيما يلي تشكيلتا الفريقين:

برشلونة”

“تير شتيجن، ألبا، بيكيه، فيرمايلين، سيميدو، راكيتيتش، بوسكيتس، آرثر، كوتينيو، ميسي، سواريز”.

فالنسيا:

“نيتو، بيتشيني، جاراي، باوليستا، جايا، سولير، باريخو، كوندوجبيا، جويديس، جاميرو، باتشواي”.