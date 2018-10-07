مباراة فالنسيا وبرشلونة.. ماذا ينتظر رفاق ميسي أمام الخفافيش؟

تتجه الأنظار، مساء اليوم الأحد، إلى ملعب “الميستايا” لمتابعة الصدام المثير الذي يجمع بين فالنسيا وضيفه برشلونة في قمة مباريات الجولة الثامنة من عمر الدوري الإسباني.

ويحتل برشلونة صدارة ترتيب الليغا برصيد 14 نقطة بينما يحتل فالنسيا المركز السادس عشر برصيد 8 نقاط.

وتستعرض “إرم نيوز” أبرز الأمور الفنية المتعلقة بمباراة فالنسيا وبرشلونة، فإلى التقرير التالي:

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب ميستايا وتذاع في التاسعة و45 دقيقة بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة و45 دقيقة بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر قناة “بي إن سبورتس 3” بصوت المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

فخ الميستايا

تبدو زيارات برشلونة إلى ملعب الميستايا محفوفة بالمخاطر خاصة أن البارسا في آخر 10 زيارات فاز في 4 مرات وتعثر بالتعادل في 6 مناسبات.

ورغم حالة الندية من فالنسيا في هذه المواجهة، إلا أن الفوز غاب عن الخفافيش ضد برشلونة في آخر 6 مواجهات وبالتحديد منذ أبريل 2016 قبل عامين و6 شهور كاملة.

صحوة برشلونة

يسعى برشلونة مع مديره الفني إرنستو فالفيردي لاستغلال صحوته وحصد الفوز على حساب فالنسيا لتصحيح مساره بالدوري واستعادة نغمة الفوز بعد الخسارة أمام ليغانيس والتعادل مع أتلتيك بلباو.

ونجح برشلونة في تقديم مباراة رائعة في العاصمة البريطانية لندن والفوز على حساب توتنهام الإنجليزي برباعية مقابل هدفين في دوري أبطال أوروبا.

ويسعى البارسا لاستثمار هذا الفوز في العودة للانتصارات محليًا؛ خاصة أن الفريق الكتالوني لديه العديد من النجوم الكبار القادرين على تصحيح مساره بالدوري واستغلال عثرات ريال مدريد.

وتتجه الأنظار إلى المثلث الهجومي ليونيل ميسي وعثمان ديمبيلي ولويس سواريز بجانب صانع الألعاب فيليب كوتينيو وخلفه الثنائي سيرجيو بوسكيتس وإيفان راكيتيتش.

ويرى محمد أبو العلا، لاعب المنتخب المصري الأسبق، في تصريحات لـ”إرم نيوز”، أن برشلونة يحتاج لزيادة التناغم بين ديمبيلي وميسي وسواريز مع التنسيق مع فيليب كوتينيو”.

وأضاف: “برشلونة فريق ممتع بلا شك ويحتاج فقط لزيادة استغلال الفرص من خلال التناغم الهجومي بشكل أكبر والتركيز على علاج أخطاء الدفاع”.

أسلحة خفافيش فالنسيا

رغم تراجع نتائج فالنسيا، إلا أن الخفافيش تتسلح مع المدرب الإسباني مارسيلنو بقدرات بعض اللاعبين المميزين وعلى رأسهم المهاجم الدولي رودريغو.

ويعتمد فالنسيا على خطة 4-4-2 ويعول على ثنائي الهجوم المميز رودريغو والبلجيكي ميتشي باتشواي بجانب رباعي الوسط فرانسيس كوكولين وجونسالو جوديس وداني باريخو وجيوفري كوندوبيا.

ويتسلح دفاع فالنسيا بخبرة غابريل باوليستا وإيزيكيل غاراي مع كريستيانو بيتشيني والظهير الأيسر الرائع خوسيه غايا.