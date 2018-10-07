موعد مباراة برشلونة ضد فالنسيا اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

يواجه نادي برشلونة منافسه فالنسيا، مساء اليوم الأحد، في الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإسباني على ملعب ميستايا.

ويدخل برشلونة مباراة اليوم وسط معنويات عالية بعدما حقق فوزاً ثميناً على توتنهام الإنجليزي بنتيجة 3 – 2 في المباراة التي جمعتهما بملعب “ويمبلي”، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا، ليرفع رصيده من النقاط إلى 6 في صدارة المجموعة.

ويسعى ميسي لقيادة برشلونة نحو إيقاف نزيف النقاط واستعادة نغمة الانتصارات، بعدما خسر أمام ليغانيس وتعادل مع جيرونا وأتلتيك بيلباو في المباريات الثلاث الأخيرة بالمسابقة.

ويحتل برشلونة المركز الأول في البطولة برصيد 14 نقطة وهي نفس نقاط ناديي ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس صاحبي المركز الثاني والثالث، ولكن فارق الأهداف لصالح النادي الكتالوني حتى الآن.

وفي المباريات الثلاث التي خاضها برشلونة خارج ملعب “كامب نو” بمسابقة الدوري الإسباني، سجل الفريق الكتالوني 4 أهداف، سجَّل عثمان ديمبلي “هدفين،” ولويس سواريز وكوتينيو هدفًا لكل منهما، فيما غاب ميسي عن التسجيل.

أما فالنسيا فمسيرته في الليغا سيئةً جداً، إذ يحتل المركز الرابع عشر برصيد 8 نقاطٍ جمعها من 5 تعادلات وانتصار واحد وهزيمة واحدة، وسيكون عليه الخروج من لقاء الكتلان بنتيجة إيجابية تُحافظ على حظوظه للعودة للمربع الذهبي.

الموعد والقناة الناقلة

تبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة إلا ربعًا مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة إلا ربعًا بتوقيت مكة المكرمة، وخصصت شبكة بي إن سبورتس القناة “Bein Sports HD3” لإذاعة اللقاء، ويعلق عليها الجزائري حفيظ دراجي.