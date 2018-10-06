مباراة ريال مدريد ضد ألافيس.. متاعب جديدة للميرنغي بعد إصابة كريم بنزيما

تعرض ريال مدريد لهزيمة رابعة هذا الموسم في كل المسابقات من ضمن 11 لقاء رسميًا، وجاءت أمام ديبورتيفو ألافيس بهدف دون ردٍ في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع من اللقاء الذي جمعهما، مساء اليوم السبت.

وعادل لوبيتيجي رقمًا سيئًا لمدربي ريال مدريد صمد 24 عامًا، حيث أصبح أول مدرب يخسر 4 لقاءات من 11 لقاء رسميًا وهو أمر لم يحدث منذ 1994 في عهد المدرب فيسنتي ديل بوسكي.

وتعرض المهاجم كريم بنزيما لإصابة عضلية في قدمه اليمنى وغادر اللقاء بين الشوطين، ودخل ماريانو دياز كبديل دون أن يغيّر من النتيجة.

وأكد جوليان لوبيتيجي إصابة المهاجم الفرنسي، وينتظر الفحوصات الطبية لمعرفة مدة غيابه عن الملاعب.

كما غادر الويلزي غاريث بيل اللقاء لإحساسه بحمل زائد نتيجة عودته بدوره من إصابة خفيفة، لكنه سيسافر للعب برفقة منتخب بلاده ويلز.

ويتواجد في قائمة المصابين 3 لاعبين أساسيين، هم: البرازيلي مارسيلو، والإسبانيان داني كارفخال وإيسكو واللذان قد يعودان في نهاية الشهر الحالي.