ترتيب الدوري الإسباني بعد خسارة ريال مدريد أمام ديبورتيفو ألافيس (صورة)

واصل فريق ريال مدريد فشله في تحقيق الانتصار للمباراة الثالثة على التوالي في الدوري الإسباني، ريال مدريد أمام مضيفه ديبورتيفو ألافيس بهدف قاتل ضمن مباريات الجولة الثامنة للمسابقة المحلية.

وسيطر الريال على مجريات اللعب في الشوط الأول، وشكل خطورة كبيرة، لكنه فشل في ترجمتها لهدف.

وفي الشوط الثاني، واصل الريال الضغط، وكثف هجومه بشكل كبير، لكن قابله سوء توفيق كبير، وسط توفيق كبير لأصحاب الأرض الذين سجلوا هدفًا قاتلًا عن طريق مانويل غارسيا في الدقيقة 90+5 من زمن المباراة.

بهذه النتيجة، تجمد رصيد الريال عند 14 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف برشلونة متفوقًا على ألافيس الذي ارتقى إلى المركز الثالث.

وفي نفس الجولة، تغلب ليفانتي على مضيفه خيتافي بنفس النتيجة بهدف دون رد.

أحرز هدف اللقاء، المقدوني إينيس بردهي في الدقيقة 60 من زمن المباراة.

بهذه النتيجة، ارتقى ليفانتي إلى المركز العاشر برصيد 10 نقاط، في حين تجمد رصيد خيتافي عند 9 نقاط في المركز الثالث عشر.